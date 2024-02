Grécia: Podence marca na goleada do Olympiacos sobre o OFI Creta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já sem Carlos Carvalhal, demitido a meio da semana, o Olympiacos goleou ontem o OFI Creta por 4-0 e passou a somar 44 pontos na liga. Com David Carmo, Chiquinho e Daniel Podence no onze, o jogo ficou resolvido cedo, com golos de Masouras (6’), El Kaabi (10’), Podence (34’) e Fortounis (58’). Sotirios, Jovane e Fran Navarro entraram na segunda parte.