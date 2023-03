Grécia: Zivkovic decide dérbi de Salónica

O Aris esteve a vencer mas foi o PAOK, com Rafa Soares, Tiago Dantas e Nélson Oliveira no onze – Vieirinha ficou no banco –, a festejar no dérbi de Salónica. Num dos duelos mais quentes do futebol grego, o hondurenho Luis Palma abriu o marcador aos 12’, mas os visitantes empataram com um penálti de Joan Sastre (68’) e consumaram a reviravolta com um golo do ex-benfiquista Zivkovic (74’). Rafael Camacho entrou aos 80’ no Aris.Na 1ª jornada da fase final do campeonato – os seis primeiros decidem o troféu entre si –, o triunfo manteve o PAOK na corrida pelo título, em 4º lugar, com 57 pontos, a cinco do líder Panathinaikos, que empatou (0-0) frente ao AEK (2º, com 60) no dérbi ateniense. Já o Olympiacos (3º, com 59) aproximou-se também do topo ao vencer por 3-0 na visita ao Volos, que contou com João Escoval a titular.