Guarda-redes chamado à seleção brasileira com futuro indefinido na MLS

Phelipe Megiolaro tem o futuro em aberto. O guardião brasileiro, já convocado para a seleção principal canarinha, está ao serviço do FC Dallas por empréstimo do Grémio e o clube americano demonstrou interesse em acionar a opção de compra, mas, até ver, não o fez.





Até ao momento, o staff que trabalha com o guardião não recebeu mais informações sobre desenvolvimentos nesse sentido, pelo que, em dezembro, Phelipe pode voltar à base.Seja como for, enquanto não define o futuro, o guardião continua a exibir-se a bom nível e voltou a ser selecionado para a equipa da jornada da MLS, depois de uma exibição com seis defesas frente ao Minnesote United."É muito bom voltar a adquirir o ritmo ideal com a sequência de jogos. Foi uma partida muito boa individualmente, mas sem a ajuda dos meus companheiros nada disso seria possível. Estou feliz com o meu desempenho e feliz com o apoio de todos dentro de campo. Todos me deram os parabéns após a partida e fico bastante satisfeito em saber que estou a ajudar a equipa de alguma forma. Agora é continuar a trabalhar firme e manter o bom rendimento", referiu, à sua assessoria.