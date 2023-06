Guarda-redes do Inter Miami hospitalizado após ser mordido por aranha venenosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nick Marsman, guarda-redes suplente do Inter Miami, clube onde Lionel Messi jogará na próxima temporada, foi hospitalizado após ser mordido por uma aranha venenosa durante uma visita com a família a um zoo.

A informação foi avançada por Nathalie den Dekker, mulher do guardião e antiga miss Holanda. "A desvantagem de viveres num clima tropical é que se vais ao zoológico e és mordido por uma aranha venenosa... acabas por ser hospitalizado durante três dias", escreveu, nas 'stories' do seu perfil do Instagram.

De acordo com a imprensa internacional, Nick Marsman já recebeu alta hospitalar e recupera agora em casa, juntamente com a família, embora ainda não se saiba quando poderá voltar à atividade desportiva.