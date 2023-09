Guarda-redes do RKC Waalwijk está "consciente" e hospitalizado

O guarda-redes do RKC Waalwijk Etienne Vassen, que foi reanimado no relvado do jogo com o Ajax, da Liga holandesa, está "consciente" e foi hospitalizado.

Segundo o clube, o jogador de 28 anos vai agora ser sujeito "a exames médicos exaustivos", depois de o jogo ser interrompido quando o Ajax ganhava 3-2.

Etienne Vassen caiu inanimado ao chão após uma colisão com o avançado do Ajax Brian Brobbey, sendo depois assistido pelas equipas médicas de ambos os clubes, com os jogadores a fazer um cordão.

O guarda-redes foi depois retirado de campo numa maca e reanimado ainda no relvado, sendo depois transportado para o hospital.

O jogo não foi depois retomado, tendo sido explicado no sistema sonoro do estádio que alguns jogadores "estavam demasiado abalados para continuar".