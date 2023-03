Efeito Emiliano Martínez: IFAB proíbe guarda-redes de distraírem o adversário nos penáltis

O International Football Association Board (IFAB), associação que regula as regras do futebol, anunciou esta semana uma série de medidas que entrarão em vigor a partir de 1 de julho, já a pensar na próxima temporada desportiva, de 2023/24.

Uma das várias mudanças apresentadas pela IFAB está diretamente relacionada com o comportamento dos guarda-redes no momento em que se preparam para defender um penálti, tema que foi amplamente comentado durante e após o Mundial do Qatar, com Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, em grande foco.

No documento divulgado pela associação, podemos ver uma clara alteração da regra 14, destinada ao comportamento dos guarda-redes nos pontapés de penálti. A IFAB comunica que a partir do início da próxima temporada, os guarda-redes não poderão ter comportamentos que possam distrair ou demonstrar desrespeito com o adversário.

"O guarda-redes defensor deve permanecer na linha de golo, de frente para quem está a cobrar o penálti, entre os postes, sem tocar nos postes, na trave ou na rede da baliza, até que a bola tenha sido chutada. O guarda-redes não deve comportar-se de forma a distrair injusta e propositadamente o adversário, por exemplo: atrasar a execução do pontapé de penálti ou tocar nos postes, na trave ou na rede da baliza", pode ler-se, seguindo-se uma explicação: "O guarda-redes não deve comportar-se de forma que não demonstre respeito pelo jogo e pelo adversário, ou seja, distraindo-o injustamente."