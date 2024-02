Guardanapo especial de Lionel Messi vai a leilão

Um pequeno pedaço de história num guardanapo. O primeiro contrato de Lionel Messi pelo Barcelona - assinado num guardanapo - vai ser leiloado. O pedaço de papel foi assinado num almoço que contava com o jovem astro argentino de 13 anos, o seu pai, o na altura seu empresário, Horacio Gaggioli, Carles Rexach, secretário técnico do clube, e o olheiro Josep Maria Minguella.

No objeto guardado pelo empresário do argentino é possível ler: "Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach compromete-se, mediante a sua responsabilidade e apesar de algumas opiniões contrárias, à contratação do jogador Lionel Messi."

Horacio Gaggioli guardou o guardanapo e preservou-o numa caixa. Quase 24 anos depois, o pedaço de papel será leiloado entre os dias 18 e 27 de março, com o valor estimado entre 340 mil e 560 mil euros. O empresário tinha a intenção de doar o guardanapo ao museu do Barcelona, porém acabou por mudar de ideias.