Guardião do Venlo após sofrer 13 golos do Ajax: «Ninguém quer passar por isto. É uma merda!»

Delano Van Crooy teve uma autêntica tarde de terror frente ao Ajax. O guarda-redes sofreu 13 golos frente à equipa de Amesterdão. Ainda conseguiu fazer nove defesas, mas não havia como parar os jogadores do Ajax. Na flash interview, o guardião mostrou-se de cabeça erguida.





"Se me tivesse chamado aqui depois de vencermos por 5-0 eu teria gostado. Por isso, também tenho de ser um menino crescido quando perco por 13-0", atirou o holandês.A goleada foi a maior de sempre na história do futebol holandês e correu o mundo. E apesar de agora Van Crooy ser notícia pelos piores motivos, continua cheio de vontade de voltar aos relvados."Sim, somos notícia mundial. Normalmente seria bom, mas não por causa destes motivos. Ninguém quer passar por isto, é uma merda. Mesmo assim, tenho coragem de me olhar ao espelho. Fiz tudo o que pude. Os jogadores do Ajax continuavam a marcar e não havia como pará-los. Parecia um treino", lamentou o guarda-redes que foi consolado por Onana, guardião do Ajax. "Nem me lembro o que ele disse. Só queria ir lá para dentro outra vez e vingar-me."