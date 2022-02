Guardiola: «Quando marcas sempre que chegas lá, não há táticas que resolvam»

Apesar da goleada conseguida diante do Sporting , Pep Guardiola assumiu que o seu Man. City não fez um jogo perfeito e aproveitou para elogiar a forma combativa com que o leão se bateu esta noite."Foi bom, mas o resultado não espelha a diferença entre as equipas. Admiro a forma como jogaram. Os primeiros minutos, a forma como jogaram, como fizeram as transições, com uma organização muito boa. Mas nós sempre que íamos lá marcávamos. Sempre que isso acontece...", começou por analisar, em declarações à ELEVEN."Agradeço as suas palavras, mas o melhor do Mundo é o Chelsea, porque ganhou o Mundial. Mas sei a equipa que defrontámos, o quão bons são, vocês sabem. O Matheus é excecional, tem jogadores de experiência, os alas têm muita velocidade, mas hoje é difícil... Quando marcas sempre que chegas lá, não há táticas que resolvam isso. Feliz por isso"