Guardiola revela futuro de Agüero... e Messi

Sergio Agüero está de saída do Manchester City no final da época e ontem despediu-se do Etihad com dois golos na goleada diante do Everton, naquela que foi também a festa de consagração do título inglês para a equipa de Pep Guardiola.





No final da partida, o treinador catalão abordou o futuro de Agüero e acabou mesmo por revelar o destino do avançado argentino de 32 anos, mas ao mesmo tempo adiantou que Messi... vai continuar no Barcelona. "Acredito que talvez esteja a revelar um segredo, mas o Agüero está perto de chegar a um acordo com o clube do meu coração: o Barcelona. Vai jogar com o melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi, e de certeza que irá desfrutar e fará com que o meu clube seja mais forte com ele em campo", disse, em declarações à BBC.Guardiola deixou ainda rasgados elogios a Agüero, que coloca um ponto final na ligação de 10 temporadas aos citizens. "Gostamos muito dele. Foi alguém muito especial para todos nós. É insubstituível e sempre demonstrou a sua qualidade aqui", afirmou o técnico, desta vez aos microfones da Sky Sports.