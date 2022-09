Guarín abre o coração: «Estas são as lágrimas de um homem cheio de vícios»

Fredy Guarín atravessa, certamente, um dos momentos mais difíceis da sua vida pessoal e profissional, se não o mais difícil. Em publicação através das redes sociais, o internacional colombiano, que em Portugal representou o FC Porto, falou sobre o seu estado de espírito e o quão arrependido está pelos atos e vícios que o levaram a colocar um ponto final na carreira muito antes do esperado.

"Muitos bons dias, mundo. Hoje quero mostrar-me tal como sou, de coração aberto. Não faço isto para que tenham pena de mim, nem para ganhar seguidores. Faço-o com a intenção de que isto chegue a pelo menos uma pessoa. Desde há um tempo para cá que a minha vida tem mudado muito e estas lágrimas que veem nesta foto são de um homem cheio de vícios, erros, pecados e muitas coisas más. Minha gente, sempre vamos a tempo de abrir a alma a Deus e deixar que seja Ele que guie a nossa alma e coração. Deus já me perdoou e próprio já me perdoei. Se alguém não concordar com esta publicação eu entendo. Não deixei de sonhar, que o perdão seja com amor e guiado por Deus Nosso Senhor. Que Deus vos dê muito ânimo e força, nunca é tarde demais", pode ler-se.

Recorde-se que no último ano, Fredy Guarín foi envolvido num escândalo de alegada violência doméstica em casa dos seus pais, com o internacional colombiano a ser detido pelas forças de segurança daquele país sul-americano.