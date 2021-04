«Guarín disse-nos que tinha um problema pessoal e até hoje não voltou...»

Alberto Gamero, treinador do Millonarios, admitiu que foi "apanhado de surpresa" com a situação de Fredy Guarín, detido na quinta-feira em Medellín na sequência de um episódio de violência doméstica na casa dos pais.





Novas imagens da detenção de Guarín, completamente alterado: até um polícia empurrou Novas imagens da detenção de Guarín, completamente alterado: até um polícia empurrou

"Enquanto esteve connosco nunca demonstrou o que se estava a passar. Aproveito para dizer que todos no clube estão com ele, com o ser humano que conhecemos. Não reconhecemos estes atos dele que vimos. Conhecemos o Fredy como ser humano, alguém que chegou ao clube com grande expectativa. A esse Guarín manifestamos o nosso apoio", começou por dizer o técnico à 'Rádio Caracol', abordando o caso envolvendo o seu futebolista."No domingo até fez um treino espectacular, por isso fomos todos apanhados de surpresa com isto. No dia seguinte disse-me que tinha um problema pessoal e todos compreendemos. Infelizmente, até hoje ainda não voltou. É sempre o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Via-o feliz. Fez um enorme esforço para perder 14 kgs, só uma pessoa dedicada consegue isso. Oxalá Deus o ilumine e possa terminar a carreira da melhor forma. Ainda pode dar algo ao Millonarios ou a qualquer outro clube. Vai assentar e terminar bem a sua carreira", sublinhou Gamero.