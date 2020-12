Guerra da filha de Maradona com o advogado do pai entra noutro nível: «Rato imundo»

A guerra da filha mais velha de Maradona com o advogado do pai conheceu mais um episódio nas redes sociais. Dalma e a irmã, Giannina, sempre culparam as pessoas que rodeavam El Pibe pelos problemas que o antigo craque teve nos seus últimos anos de vida e não deixaram Matías Morla comparecer no funeral.





Morla queixou-se que não o deixaram despedir-se do amigo, ela respondeu, e pouco depois apareceu um áudio de uma conversa de Maradona com o advogado, em que El Pibe explicava por que não ia ao casamento de Dalma.Agora, Dalma voltou a atirar-se forte e feio ao advogado. "Matías Morla, a tua justiça será social. Manda áudios, pede aos miseráveis que te defendam. Todos sabem como foram as coisas. Aparece, cobarde, atende-me o telefone. Nunca vou parar", ameaçou a filha mais velha do antigo craque no InstagramMas não ficou por aqui. "Os meus amigos jornalistas telefonam-me para contar que o Matías está como um louco, reenviando áudios antigos. Se és tão amigo como dizes, deixa de o expor [a Maradona], rato imundo. A única gente que te defende é a da tua condição."