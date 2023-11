Guerrilha promete libertar pai de Luis Díaz

O Exército de Libertação Nacional (ELN), grupo responsável pelo sequestro dos pais de Luis Díaz na Colômbia, prometeu libertar o pai do futebolista do Liverpool, que continua em paradeiro incerto. A garantia foi ontem dada por Juan Carlos Cuéllar, porta-voz do grupo de guerrilheiros. "A notícia que corre está certa. O ELN vai libertar o pai do jogador Luis Díaz o quanto antes", disse ontem citado pelo ‘Noticias Caracol" sem revelar mais detalhes.

A verdade é que, apesar da pressão do Governo colombiano, à hora de fecho desta edição Luis Manuel continuava desaparecido. Recorde-se que os pais do ex-FC Porto foram raptados numa bomba de gasolina no último sábado, na cidade de Barrancas no extremo norte do país. A mãe do jogador , Cilendis Marulanda, foi libertada no dia seguinte, mas o pai continua na mãos do ELN que demorou vários dias a reivindicar o golpe.

Sabe-se agora que os pais do jogador do Liverpool estão nas mãos da ‘Frente de Guerra Norte’, facção do ELN que, segundo a imprensa colombiana, já realizou 32 sequestros este ano. A líder, de nome de guerra ‘Patrícia’, tem 26 anos de experiência e já passou pelo departamento financeiro do grupo.

Avançado voltou aos treinos

Luis Díaz continua a acompanhar a situação a partir de Inglaterra e já regressou aos treinos no Liverpool, confirmou ontem o técnico Jürgen Klopp. "Treinou connosco nos últimos dois dias. Se ele se sentir bem, vai treinar. Temos de ser pacientes. A decisão será sempre dele, não vamos forçar nada", lançou o alemão, revelando um pouco sobre o estado do extremo de 26 anos: "Nota-se que, quando está com os outros colegas, sente-se bem. Está ‘Ok’, mas nota-se que tem dormido pouco."

Klopp adiantou que o colombiano vai estar com a equipa na antecâmara da visita de amanhã ao Luton, mas não irá a jogo.