Guiné-Bissau goleada pelo Mali em jogo de preparação para a CAN

A seleção da Guiné-Bissau foi este sábado goleada em Bamako pela congénere do Mali, por 6-2, em jogo de preparação para a Taça das Nações Africanas (CAN), que arranca dentro de uma semana, na Costa do Marfim.

A seleção lusófona já perdia por 2-0 ao fim de um quarto de hora, face aos golos do avançado Youssoufou Niakité e do médio Lassana Coulibaly, aos 6' e aos 15', respetivamente.

A Guiné-Bissau conseguiu reduzir para 2-1, aos 37 minutos, pelo avançado Mama Baldé, ex-Desportivo das Aves e Sporting, mas o Mali repôs a vantagem de dois golos três minutos depois, aos 40', pelo médio Kamony Doumbia, que joga nos franceses do Brest.

O intervalo não chegaria sem mais um golo, desta vez da Guiné-Bissau, por Carlos Mané, que foi internacional sub-21 por Portugal e ex-Sporting, e que reduziu para 3-2, aos 42'.

Na segunda parte, o Mali marcou clara supremacia, materializada em mais três golos, dois deles apontados pelo médio Dorgeles Nene, aos 68' e 85', com o outro golo a ser da autoria de Falaye Sacko, defesa do Montpellier.

A Guiné-Bissau integra o Grupo A da CAN, juntamente com a anfitriã Costa do Marfim, com a qual joga no dia de abertura, Nigéria e Guiné Equatorial.

Além da Guiné-Bissau, participam na competição mais três seleções lusófonas, Cabo Verde e Moçambique, que integram o Grupo B, juntamente com as seleções do Gana e do Egito, e Angola, que faz parte do Grupo D, no qual irá medir forças com a Argélia, a Mauritânia e o Burkina Faso.

A competição decorre na Costa do Marfim, entre os dias 13 de janeiro e 11 de fevereiro, data em que se disputa a final.