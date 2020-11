Guiné-Bissau joga com Senegal a 11 e 15 deste mês apuramento para a CAN 2022

A seleção de futebol da Guiné-Bissau joga a 11 e a 15 de novembro com o Senegal os jogos da terceira jornada da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN), com 27 jogadores convocados.

A CAN devia realizar-se em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O primeiro jogo realiza-se a 11 de novembro no Senegal e o segundo a 15 de novembro na Guiné-Bissau.

A Guiné-Bissau pertence ao Grupo I juntamente com o Senegal, República do Congo e Essuatíni (antiga Suazilândia).

Para os dois jogos, o selecionador nacional da Guiné-Bissau, Baciro Candé, convocou 27 jogadores, todos a jogar fora do país.

As grandes novidades entre os convocados são Alexandre Mendy, a jogar no CAEN, em França, Opá Sangaté, do Châteauxroux também em França, e Alfa Semedo, antigo jogador do Benfica a jogar no Reading, em Inglaterra.

Outras novidades são o Zidane Banjaqui, Mimito Biai, Aurisio Embaló Júnior e Serifo Djaló.

Baciro Candé também fez regressar aos convocados Juari Marinho e Jefferson Encada.

Os 27 selecionados para os embates com o Senegal são:

Guarda-redes: Jonas Mendes (Black Leopard, África de Sul), Rui Dabó (Oliveirense, Por), Marco Aurélio Djoco (Juventude Sport Clube, Por).

Defesas: Nanu Gomes (FC Porto, Por), Jefferson Encada (Leixões, Por), Marcelo Djaló (Lugo, Esp), Rudinilson Silva (FK Kauanas Zalgiris, Lit), Aurisio Embaló Junior (Cova de Piedade, Por), Maudo Djarjué (Áustria de Viena, Áus), Ladislau Alves (Torreense, Por), Juary Marinho Soares (Créteil Lusitanos, Fra).



Médios: Pelé (Rio Ave (Por), Alfa Semedo (Reading, Ing), Opa Sanganté (Châteauxroux, Fra), Bura (Farense, Por), João Jaquite (Tondela, Por), Moreto Cassamá (Stade Reims, Fra), Serifo Djaló (Episkopi FC, Gré), Atair Mimito Biai (AC Coimbra, Por), Zidane Augustine Banjaqui (Belenenses SAD, Por).

Avançados: Mama Balde (Dijon, Fra), Piquete Djassi (Ismailia, Egi), João Mário (Académica Coimbra, Por), Jorge Intima (Ludogorest, Bul), Joseph Mendes (Niort, Fra), Alexandre Mendy (CAEN, Fra), Carlos Apna Embaló (Eupen, Bel).

