Há dois argentinos na corrida pelo prémio de MVP da MLS... mas nenhum deles é Messi

Apesar de ter realizado apenas seis jogos na MLS, nos quais marcou um golo e fez duas assistências, Lionel Messi apareceu na lista inicial de candidatos ao prémio de MVP da competição e criou-se a expectativa para perceber se o astro argentino iria ficar na lista final, o que, diga-se de passagem, criou algum rebuliço dada a curta amostra. Pois bem, o pódio de concorrentes foi revelado esta quinta-feira e conta com dois argentinos... mas nenhum deles é Messi. O prémio de melhor jogador da prova, também denominado 'Landon Donovan', será disputado entre os compatriotas Luciano Acosta (FC Cincinnati) e Thiago Almada (Atlanta United) e o franco-gabonês Denis Bouanga (Los Angeles FC).Ainda assim, 'La Pulga' pode não ficar de mãos a abanar, visto que integra a 'short 'list' do galardão destinado ao Estreante do Ano, enfrentando aí a concorrência do grego Giorgos Giakoumakis (Atlanta United) e do alemão Eduard Löwen (St. Louis City SC). Refira-se que, desde que iniciou a aventura no Inter Miami em julho passado, Messi apontou 11 golos e cinco assistências em 14 jogos.