Há sempre espaço: Lionel Messi quer levar mais um amigo para Miami

Tal como Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, já se percebeu que Lionel Messi é tratado como um rei em Miami. David Beckahm, dono do Inter, tem dotado a equipa de craques que agradam ao internacional argentino e, muito em breve, pode avançar para a contratação de mais um amigo de Messi.

Trata-se de Sergi Roberto, lateral direito da formação catalã, que termina contrato no final da presente temporada. O jogador de 31 anos tem mantido contacto próximo com Busquets e Alba, de forma a conhecer mais sobre os bastidores da formação norte-americana, podendo chegar ao emblema da MLS a custo zero.

Oriol Rosell (Los Angeles Galaxy), Illie Sanchez (Los Angeles Football Club) e Andreu Fontas (Sporting Kansas City) são nomes também abordados pela imprensa especializada. Em comum têm o facto de terem nascido em Espanha e passado pelo Barcelona em algum ponto da carreira.