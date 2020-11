Haaland sucede a João Félix na lista de vencedores do Golden Boy

Erling Haaland é o vencedor do Golden Boy 2020, sucedendo a João Félix que ganhou o ano passado. É o primeiro escandinavo a conquistar o prémio atribuído pelo Tuttosport.





Ansu Fati recolheu a preferência dos leitores no inquérito que o jornal italiano levou a cabo, mas o troféu acabou por ser entregue ao jogador do Borussia Dortmund contribuindo para isso a opinião do painel de jornalistas.Em 2019, João Félix recebeu 332 votos, bem mais do que o segundo classificado, o britânico Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, que contou com 175. Remato Sanches ganhou em 2016.