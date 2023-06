Hamsik coloca um ponto final na carreira: «Foi uma jornada fantástica»

Marek Hamsik, internacional eslovaco de 35 anos, anunciou esta quinta-feira que vai colocar um ponto final na carreira de futebolista. Em conferência de imprensa realizada hoje, o médio-centro do Trabzonspor anunciou que a decisão foi tomada em conjunto com a família."Estamos aqui reunidos hoje porque eu quero anunciar o fim da minha carreira no final desta temporada. Não foi uma decisão fácil de tomar, mas juntamente com a minha família, decidimos que o papá quer ir para casa. Tenho de respeitar esta vontade de todos. Foi uma jornada fantástica", disse, confirmando que fará, frente ao Alanyaspor, o último jogo no estádio do Trabzonspor: "Isto quer dizer que o Trabzonspor será o meu último clube e que no sábado será o meu último jogo em casa, neste estádio e com esta camisola."Eleito por oito vezes na carreira futebolista do ano na Eslováquia, Hamsik conta ainda no palmarés com títulos conquistados durante a sua grande passagem pelo Nápoles, onde venceu duas edições da Taça de Itália (2011/12 e 2013/14) e uma Supertaça de Itália (2014/15). Já na Turquia, o internacional eslovaco celebrou as conquistas do campeonato (2021/22) e da Supertaça da Turquia no início da presente temporada (2022/23).