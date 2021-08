Harry Kane não viaja para Portugal e falha jogo com o Paços de Ferreira

O Tottenham viajou esta manhã de Londres com destino a Portugal, para defrontar o Paços de Ferreira, em jogo a contar para o playoff de qualificação da Conference League. Porém, segundo a imprensa inglesa, o avançado Harry Kane não voou com a equipa e deve falhar o embate de amanhã frente aos castores.





Kane só regressou ontem aos treinos com a equipa principal, depois de um período de isolamento na semana passada, devido ao regresso tardio de férias das Bahamas.A equipa de Nuno Espírito Santo também não contou com o capitão de equipa no primeiro jogo da liga, que resultou numa vitória frente ao Manchester City, por não estar apto fisicamente. Porém, para o encontro desta quinta-feira, o nome do inglês constava na lista de inscritos dos spurs na UEFA e a sua ausência vem dar força aos rumores que o colocamO avançado manteve-se em Londres e a questão agora será saber se Nuno Espírito Santo o vai utilizar frente ao Wolverhampton, no próximo domingo, em jogo da segunda jornada da Premier League.