Hatayspor dispensa Rúben Ribeiro

Chegou ao fim a aventura de Rúben Ribeiro no Hatayspor. O ex-jogador do Gil Vicente foi afastado do plantel "em resultado da decisão conjunta entre direção e equipa técnica", revelou ontem o clube turco.O técnico Ömer Erdogan confirmou depois em conferência de imprensa que o português "passou dos limites em questões de disciplina".