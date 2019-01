Hazard: «Não há dois melhores jogadores de sempre; há apenas um e é Messi»

Eden Hazard não fugiu à questão e confessou a admiração que sente por Lionel Messi. A estrela do Chelsea, que tanta tinta faz correr na imprensa mundial relativamente à sua possível transferência para o Real Madrid, revelou que coloca o astro argentino do Barcelona à frente de Cristiano Ronaldo e de tantos outros futebolistas como o melhor jogador de todos os tempos."Não há dois melhores jogadores de sempre. Há apenas um e é Leo Messi", afirmou Hazard em entrevista concedida ao 'Het Laatste Nieuws', aproveitando a oportunidade para dizer que ficou feliz por defrontar o Barcelona e Messi nos oitavos de final da última edição da Liga dos Campeões."Os dois jogos contra o Barcelona não são as minhas melhores memórias de 2018, mas fiquei feliz por jogar contra eles e contra Messi. Infelizmente, não correu como esperávamos", reforçou.O belga adiantou ainda que em sua casa todos são grandes fãs do astro argentino. "Os meus três filhos viram o jogo [contra o Barcelona] em Stamford Bridge e todos eles idolatram Messi, principalmente o mais velho. Queria muito ver Messi naquele jogo porque considera-o um jogador especial", recordou.Na mesma entrevista, Hazard comentou ainda alguns episódios ocorridos ao serviço da Bélgica durante o Mundial 2018, disputado em solo russo, incluindo o abraço dado a Neymar depois de a seleção belga ter eliminado a canarinha nos quartos de final da competição. "Foi algo que surgiu naturalmente. Coloquei-me no lugar dele, a pressão que tinha era enorme. Toda a gente esperava que ele se tornasse o melhor jogador do Mundial. Messi já estava fora, Cristiano Ronaldo também, tinha de ser o Neymar. E, num momento difícil como aquele, quis fazer com que se sentisse respeitado e confortado", contou.