Hazard sai em defesa do irmão: «Thorgan não foi ao Mundial para me fazerem um favor»

Eden Hazard salientou que foi fantástico ter o irmão Thorgan Hazard na campanha da Bélgica no Mundial'2018, disputado em solo russo. O jogador do Chelsea afirmou, em entrevista ao 'Het Laatste Nieuws' , que não pediu para que Thorgan fosse convocado, ao contrário do que muitos possam ter pensado."Ele mereceu um lugar na equipa, não foi para lá para me fazerem um favor ou para tomar conta de mim. Thorgan tem qualidade e trabalha muito. Tem vindo a exibir-se em grande nível há já algum tempo e é decisivo praticamente todas as semanas. Claro que tê-lo comigo me deu uma motivação extra. Não dormíamos no mesmo quarto, mas estávamos sempre juntos", confessou Hazard.O belga falou ainda sobre a relação que mantém com os irmãos, de quem se 'afastou' aos 14 anos, para perseguir o sonho de se tornar jogador de futebol."Normalmente, um irmão mais velho passa mais tempo com os irmãos mais novos, mas esse não foi o nosso caso. Apesar de tudo, sempre nos mantivemos próximos e eu e o Thorgan tivemos no Mundial uma oportunidade para passarmos mais tempo juntos", recordou o internacional belga.O Mundial foi, aliás, um momento muito especial para os pais de Hazard. "Eles puderam ver dois dos seus filhos a jogar juntos num grande torneio", salientou o jogador do Chelsea, antes de brincar e apontar para um futuro que pode ser ainda mais especial. "Quem sabe se daqui a quatro anos não verão os três no Mundial. É permitido sonhar, não é? Espero que o Kylian continue a evoluir bem na Liga Belga", sentenciou.