Hélder explica carreira errática de Gilson Costa: «Tinha dificuldades em entender chamadas de atenção» Antigo treinador da equipa B do Benfica relata dificuldades na passagem dos juniores à equipa B. Agora vai jogar no Aksu, do Cazaquistão