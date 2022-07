Hélder Ferreira assina pelo Anorthosis Famagusta

Hélder Ferreira vai jogar no Anorthosis Famagusta até 2024 e juntar-se a Marco Baixinho no clube cipriota.O extremo, de 25 anos, não renovou com o Paços de Ferreira, optando por abraçar o seu primeiro projeto no estrangeiro. Para além dos dois ex-pacenses, o Anorthosis Famagusta contratou ainda o português Kiko, que já passou pelo V. Setúbal e Arouca.