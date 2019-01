Hélder Lopes renova com AEK Atenas

O defesa esquerdo português Hélder Lopes, de 30 anos, renovou com o AEK Atenas até 2022, anunciou esta terça-feira o clube quarto classificado da Liga grega, a 14 pontos do líder PAOK."Hélder Lopes chegou ao AEK no verão de 2017, proveniente do Las Palmas, e foi uma peça chave na conquista do campeonato (2017/18), na Liga Europa e no regresso à Liga dos Campeões", refere o AEK numa nota na sua página oficial.Na atual edição da Champions, Benfica e AEK foram adversários no grupo E e acabaram eliminados da competição, com as águias, como terceiras classificadas, a serem relegadas para a Liga Europa."Desde que começaram as negociações em relação à renovação de contrato, sempre disse que queria continuar por muitos anos no AEK e, por isso, estou muito feliz", referiu o defesa português em declarações ao site do clube grego.Esta época o defesa tem estado lesionado e fez apenas oito jogos pela equipa.Na sua carreira, Hélder Lopes passou ainda por Paços de Ferreira (2013 a 2016), Beira-Mar (2012/13) ou Tondela (2011/12).