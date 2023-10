Hélio Sousa assina por dois anos com o Qatar SC

O português Hélio Sousa é o novo treinador do Qatar SC, atual penúltimo classificado do campeonato local, tendo assinado um contrato por duas temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube árabe nas redes sociais.

Sousa, de 54 anos, estava livre depois de ter abandonado há três meses o cargo de selecionador do Bahrain, lugar que ocupou durante mais de quatro anos.

O treinador português sucede ao marroquino Youssef Safri, que deixou o Qatar SC no 11.º e penúltimo lugar do campeonato sem vitórias e com apenas dois pontos, após cinco jornadas.

Antes de rumar à Ásia, Hélio Sousa, antigo médio do Vitória de Setúbal e campeão mundial de sub-20 em 1989 com Portugal, fez parte dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol durante vários anos, tendo orientado as equipas jovens de sub-20 e sub-19, entre outras.

A estreia de Sousa está agendada para sábado, no campo do Al-Ahli Doha, do seu compatriota Pepa, em duelo da sexta jornada do campeonato.