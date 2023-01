Helton Leite estreou-se na baliza do Antalyaspor com duas defesas monstruosas frente ao Galatasaray

FTA Antalyaspor'un yeni kalecisi Helton Leite'nin Galatasaray maçindaki kurtarislari! #KaleciVeGolcü pic.twitter.com/Gttt9rZy94 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 25, 2023

Helton Leite não precisou de muito tempo para começar a ganhar fãs no campeonato turco. O guardião brasileiro, de 32 anos, estreou-se no último sábado na baliza do Antalyaspor, clube pelo qual assinou neste mercado de inverno depois de sair do Benfica, com duas defesas de enormíssimo grau de dificuldade - a primeira delas a remate de Boey, alvo do Sporting para a ala direita da defesa -, no duelo contra o líder Galatasaray.Apesar da grande exibição, o guardião brasileiro não conseguiu evitar a derrota (1-2) da sua nova equipa, que segue no 15.º lugar da tabela classificativa, um posto acima da zona de despromoção.