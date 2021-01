Herança de Maradona 'aumenta' com inesperada revelação de filho de Fidel Castro

A herança de Maradona volta a dar que falar. Segundo o advogado argentino Mauricio D'Alessandro, uma casa em Havana, onde estão objetos do craque, faz parte da milionária e polémica herança de El Pibe.





De acordo com D'Alessandro, um dos filhos de Fidel Castro convocou o advogado de Maradona, Matías Morla, para "lhe lembrar que Fidel lhe dera a casa", no Centro Internacional de Saúde 'La Pradera', onde Diego viveu."Disse-me para lhe lembrar que há dezenas de objetos no sótão daquela casa", adiantou D'Alessandro, representante legal de Morla.O advogado frisou ainda que os pertencentes de Maradona "estão preservados" e dão até "para fazer um museu"."Há fotos, cartas, cartas de líderes mundiais, paredes pintadas como Maradona as pintou", acrescentou, afirmando que Maradona de manhã se levantava e pintava mensagens como "Fidel, te amo". "A casa está intacta e disponível", assegura D'Alessandro.