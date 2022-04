Higuaín 'avisa' Suárez: «Pensei que vinha para a MLS jogar com um cigarro na boca...»

Gonzalo Higuaín, avançado do Inter Miami, deixou um aviso a Luis Suárez na sequência dos rumores que colocam o uruguaio perto da MLS. O argentino explicou que esperava um desafio fácil quando se mudou para os Estados Unidos mas encontrou... outra realidade."Pensei que vinha para aqui jogar com um cigarro na boca, mas é difícil. É uma liga dura. Percebi que é muito parecida com a liga italiana", frisou Higuaín em conversa no canal da Twitch de Christian Vieri.Luis Suárez, recorde-se, termina contrato com o Atlético Madrid no final da presente temporada, mas ainda não chegou a acordo para renovar com os colchoneros.