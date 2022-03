Higuaín: «O futebol é uma contaminação muito grande, não é o mundo em que quero estar»

Gonzalo Higuaín, avançado argentino que atualmente está ao serviço do Inter Miami na MLS, falou em entrevista ao programa 'Primer Impacto' sobre o lado mau do futebol, referindo que há muita "maldade, inveja e ciúme"."As pessoas não têm nem ideia do que é ser jogador. Acham que só jogamos futebol, mas também temos família como vocês. Também passamos pelas mesmas misérias de toda a gente", referiu, dando a entender que poderá estar perto de se retirar."Vou aproveitar enquanto jogo, mas depois estarei longe, muito longe. É uma contaminação muito grande. Não é dor, não me incomoda, mas sinto que não é o mundo em que quero estar. Quando nos reformamos já não existimos, não querem saber de nós".Higuaín comparou o mundo do futebol em dois momentos distintos: quando se começa e quando... se está a terminar. "Ao início achamos que tudo é lindo. Mas quando começamos a conhecer a fundo, encontramos maldade, inveja, ciúme... já tendo a minha mulher e a minha filha, que são o mais importante, qual é a razão para me colocar nesta bolha de novo?".O argentino, que jogou ao lado de nomes como Messi e Cristiano Ronaldo, garante que é "grato" por tudo aquilo que o futebol proporcionou. "Superei em muito as expectativas e sou muito grato, mesmo que agora pague o preço: a exposição, a maldade, ser julgado o tempo todo... quando somos crianças não imaginamos isto", terminou.