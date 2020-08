Hipótese Espanha agrada a João Mário: «É a liga que melhor se adapta ao meu estilo de jogo»

João Mário, que na última temporada esteve emprestado pelo Inter Milão ao Lokomotiv Moscovo, vê com bons olhos uma eventual transferência para Espanha. Em entrevista ao 'As', o internacional português, que tem contrato válido com o Inter até 2022, assume que a liga espanhola é a que mais o atrai e a que "melhor se adapta" ao seu estilo de jogo.





O internacional português, campeão europeu em 2016, considera que a última época, ao serviço dos russos do Lokomotiv, foi bastante positiva, assumindo estar pronto para outra aventuras."Agora gostava de experimentar coisas novas. Adorava de disputar a La Liga, penso que é a liga que melhor que se adepta ao meu estilo de jogo. Gosto do jogo das equipas espanholas, de como tratam a bola. Cresci no Sporting com uma cultura futebolística muito parecida com a espanhola no que diz respeito a ter a bola. penso que me adaptaria rapidamente. Gostaria muito de jogar em Espanha. É uma liga com grandes equipas, muito competitiva. Olhando para as Ligas onde ainda não joguei, é a que mais me atrai e a que melhor encaixa no meu estilo de jogo", frisou o jogador que em 2016 trocou o Sporting pelo Inter.João Mário deixa ainda elogios a Cristiano Ronaldo e assume que Zidane sempre foi a sua referência: "No que toca ao caráter, olho para o Cristiano. É a grande estrela que saiu da formação do Sporting e todos tentávamos vê-lo para entender como tinha conseguido chegar tão longe", sublinhou."Quando era miúdo e como era médio, a minha referência era Zinedine Zidane. Já mais crescido, achava impressionante ver como jogava o Barcelona de Guardiola, com Xavi e Iniesta."