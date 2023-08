Hjulmand e Bah convocados para a seleção dinamarquesa

TRUPUDTAGELSE



Kasper Hjulmand har netop offentliggjort de 23 spillere, der er med i truppen, når Herrelandsholdet møder San Marino og Finland i de kommende EM-kvalifikationskampe.



Kom så, Danmark #Herrelandsholdet #ForDanmark



Morten Hjulmand, médio do Sporting, e Alexander Bah, lateral direito do Benfica, estão convocados para os próximos compromissos da seleção dinamarquesa de qualificação para o Europeu 2024 com San Marino (7 de setembro) e a Finlândia (10 de setembro).Hjulamand, que chegou aos leões neste mercado de transferências, pode fazer a estreia com a camisola da Dinamarca. Bah, titular na defesa do Benfica, já tem nove internacionalizações.