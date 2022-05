Holanda: AZ Alkmaar assegura vaga europeia com goleada

O AZ garantiu o regresso às competições europeias em grande estilo, com uma goleada (6-1) ao Vitesse na final do playoff de acesso à Conference League. Após uma derrota por 2-1 na 1ª mão, o segundo jogo, em Alkmaar, foi muito diferente: ao intervalo, o AZ já vencia por 3-0 e as facilidades continuaram na segunda parte, com o resultado a avolumar-se. Reijnders e Karlsson destacaram-se ao marcarem dois golos cada um.

Excelsior festeja subida

De regresso à elite do futebol holandês está o Excelsior, que garantiu a subida após um jogo de loucos com o ADO Den Haag na final do playoff. Depois de um empate caseiro na 1ª mão, o Excelsior esteve ontem a perder por 3-0, mas chegou à igualdade no último segundo, aos 90’+3, por Dallinga. No prolongamento houve mais um golo para cada lado, antes de o Excelsior levar a melhor no desempate por penáltis, por 8-7, após nove tentativas de cada equipa. Emmen e Volendam são as outras equipas promovidas.