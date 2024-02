Holanda: Golo de Carlos Forbs garante empate ao Ajax na receção ao NEC Nijmegen

Lançado aos 57 minutos, Carlos Forbs marcou aos 79' no empate (2-2) do Ajax na receção ao NEC Nijmegen, no duelo da 22.ª jornada do campeonato holandês. Brobbey (7') fez o outro golo dos anfitriões, mas Hato (61' p.b.) e Róber (90'+5) impediram a vitória.