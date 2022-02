Holanda: Líder Ajax vence pela margem mínima antes de visitar o Benfica

O Ajax ganhou este sábado no terreno do Willem II com um golo solitário de Jurrien Timbre, somando a sétima vitória consecutiva na Liga holandesa antes de defrontar o Benfica, em Lisboa, nos 'oitavos' da Liga dos Campeões.



Depois de um primeiro tempo sem golos, Tadic lançou o aviso aos 55 minutos, mas o golo foi anulado pelo videoárbitro por fora de jogo, e a turma de Amesterdão teve que esperar até aos 81 para se colocar em vantagem neste encontro da 23.ª ronda da Eredivisie.

Com a vitória sobre o décimo quinto classificado, o Ajax consolidou a liderança do campeonato, com 57 pontos, e garantiu a sétima vitória seguida na liga, e a décima, contando com os três jogos da Taça dos Países Baixos, numa série de sucesso que dura desde a derrota com o AZ Alkmaar em 12 de dezembro.

Na quarta-feira, o Ajax desloca-se ao Estádio da Luz para encarar o Benfica na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions'.