Holanda: PSV de Roger Schmidt esteve a perder por 3-0 e empatou mas vê Ajax mais longe

PSV Eindhoven esteve a perder por 3-0 e empatou este sábado na casa do Twente, em jogo da 28ª jornada da liga holandesa. Aos 25 minutos, o ex-Sporting Ricky van Wolfswinkel (13' e 19') e Vlap (25') já colocavam os visitados a vencer por claros 3-0 mas a formação de Roger Schmidt começou a reagir ainda no primeiro tempo.Veerman, aos 35', reduziu, com os outros golos a surgirem já no segundo tempo: aos 53', por Gakpo, e Boscagli, aos 90'+4, a alcançar um ponto dramático para os homens de Schmidt, treinador desejado pelo Benfica para a próxima época.O português Bruma não saiu do banco e Carlos Vinícius, dianteiro emprestado pelos encarnados, foi lançado em jogo ao minuto 72.Assim, o PSV fica mais longe do título, a quatro pontos do líder Ajax, que tem 69 nas mesmas 28 jornadas disputadas.