Homenagens a Maradona um ano após a sua morte

No dia em que se assinala o primeiro aniversário da morte de Diego Maradona voltou a ouvir-se a palavra de D10S. As homenagens sucederam-se um pouco por todo o Mundo. Em Buenos Aires há murais espalhados por toda a cidade, em particular junto ao estádio do Boca e na Vila Fiorito, onde cresceu Maradona. De manhã realizou-se uma missa, organizada pelas irmãs, mas as filhas Dalma e Gianinna recusaram convites para participarem em atos públicos. Verónica Ojeda, mãe do filho mais novo, Dieguito Fernando, esteve no cemitério a depositar flores. A federação argentina publicou um vídeo a recordar a carreira do seu astro e em todos os jogos da liga respeitou-se um minuto de silêncio. Em Nápoles, prestou-se homenagem ao ídolo maior da história do clube italiano. Foi colocada uma estátua junto a uma das entradas do antigo San Paolo, que agora se designa Estádio Diego Armando Maradona. Diego Jr., filho de Maradona, marcou presença, bem como antigos colegas de El Pibe, que colocaram uma braçadeira de capitão no braço esquerdo da escultura. Domingo, dia em que o Nápoles joga em casa com a Lazio, estão previstos mais tributos a Maradona, cuja morte ainda está sob investigação.