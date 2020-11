Honras de estado e número colossal de pessoas: o plano das cerimónias fúnebres de Maradona

A despedida de Diego Armando Maradona terá a grandeza e, ao mesmo tempo, a simplicidade que caracterizaram a vida do astro argentino, que morreu esta quarta-feira, aos 60 anos. O 'Olé' revelou o plano para as cerimónias fúnebres de 'D10S', que terá honras de estado.





Centenas de pessoas fazem fila para reservar lugar no velório de Maradona Centenas de pessoas fazem fila para reservar lugar no velório de Maradona

A carregar o vídeo ...

Maradona é homenageado em todo o Mundo mas Nápoles é caso à parte: as imagens falam por si



Maradona é homenageado em todo o Mundo mas Nápoles é caso à parte: as imagens falam por si

Maradona será assim velado durante 48 horas na Casa Rosada, a sede da presidência da República Argentina, em Buenos Aires. Uma homenagem que será aberta a todos, o que significa que são esperadas milhões de pessoas nesses dois dias para dizerem adeus ao seu maior ídolo.Alberto Fernández, presidente da Argentina, garantiu que Maradona "terá a despedida que merece". "Quando pensei em abrir a Casa Rosada foi porque foi nestes balcões que Maradona surgiu com a taça do Mundial'1986 e também onde saudou a população depois da final no Mundial de 1990. Quero que todos os argentinos que assim o desejem possam despedir-se dele", sublinhou o chefe de Estado.A Covid-19 é naturalmente um obstáculo mas Fernández admite a presença de um enorme número de pessoas: "Não podemos esquecer-nos da pandemia e por isso é necessária organização. Por isso é que estamos a tentar encontrar um local devidamente arejado, para que milhões possam dizer adeus."