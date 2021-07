Hugo Basto é reforço do Neftchi Baku, do Azerbaijão, para a temporada 2021/22. O defesa-central, de 28 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.





Figura de destaque na campanha que valeu a subida de divisão do Estoril, Hugo Basto prepara-se para viver a sua primeira experiência no estrangeiro. Apesar disso, o internacional jovem por Portugal não vai estar "sozinho" nesta mudança, já que Harramiz, que também estava no Estoril, rumou ao emblema azeri.Formado no Boavista, Pasteleira e FC Porto, Hugo Basto já representou, enquanto sénior, o Varzim, Sp. Braga B, Arouca, Chaves e Estoril.