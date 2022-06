Hugo Firmino é reforço do FC Ararat-Armenia, segundo anunciou esta sexta-feira o emblema que vai disputar a 2ª eliminatória da Liga Conferência em julho.O avançado português, de 33 anos, chegou na última época à liga arménia para jogar no Pyunik. Na época de estreia no país, destacou-se com 18 golos em 32 jogos oficiais.Em Portugal, jogou no Cova da Piedade, Oriental, Gil Vicente, União da Madeira, Torreense, Moura, Portosantense, Odivelas, Encarnacense e Beira-Mar Almada.