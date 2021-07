Hugo Vieira também já marca na Roménia

Portugal, França, Rússia, Sérvia, Japão, Turquia e, agora, Roménia. O avançado português, Hugo Vieira, só não deixou a sua marca goleadora na curta passagem por Espanha, ao serviço do Sp. Gijón.





Eski futbolcumuz Hugo Vieira bugün yeni takimi Craiova'da ilk golünü kaydetti. pic.twitter.com/0toDrYVPpo — Sivasspor Offensive (@OffensiveSivas) July 26, 2021

Na estreia oficial pelo novo clube, o Universitatea Craiova, da Roménia, o avançado, de 33 anos, assinou o único golo da partida frente ao Dínamo de Bucareste, da 2.ª jornada do campeonato daquele país.Com a camisola número 7, Hugo Vieira saltou do banco ao minuto 58 e, aos 65', de cabeça, garantiu o triunfo do Universitatea Craiova frente ao histórico clube romeno.Esta foi a primeira vitória do novo clube de Hugo Vieira na edição 2021/22 do campeonato romeno, depois da derrota na ronda inaugural frente ao Cluj, por 3-2.