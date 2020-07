Hulk não vai renovar com o Shanghai SIPG: «Em dezembro estou livre»

Hulk, avançado brasileiro do Shanghai SIPG, anunciou esta terça-feira que não vai renovar com o emblema chinês.

"O meu contrato está a acabar [dezembro]. Já tivemos uma reunião e avisei que não quero renovar. Agora estão a chover propostas de vários países. É verdade que tem grandes clubes da Europa, disputando a Liga dos Campeões, e do Brasil também. Até da China. Mas aqui não quero mais. Estou a estudar, pedir a Deus para me ajudar a escolher a melhor [opção] e estar bem fisicamente. O certo é que em dezembro estou livre", revelou o ex-avançado do FC Porto, em declarações ao 'Globoesporte'.

Hulk afirma que apesar de estar já com 33 anos, que continua a sentir-se bem fisicamente e com possibilidade de competir "ao mais alto nível".

"Daqui a pouco dias completo 34 anos [25 de julho] e é bom ver que hoje sinto-me muito bem fisicamente. Ainda me vejo num dos melhores momentos. Há um ano eu tinha 11% de gordura, agora estou com 8%. Tenho me cuidado mais, mais focado. Sei que estou bem física e psicologicamente, com maturidade. Tenho muitos anos ainda de futebol ao mais alto nível", concluiu.