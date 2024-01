Humberto Coelho esteve presente na última homenagem a Franz Beckenbauer

Humberto Coelho esteve presente naque se realizou esta sexta-feira no Allianz Arena, estádio do Bayern Munique. A lenda do futebol mundial, recorde-se, morreu a 7 de janeiro.O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol classificou o momento como "muito emotivo que reuniu a família do futebol para prestar uma última homenagem a um grande senhor e jogador extraordinário".Toni, antigo jogador do Benfica e da Seleção Nacional, também esteve presente na homenagem em Munique.