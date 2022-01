Tiago Ferreira já não é jogador do MTK Budapest. O central português chegou a acordo para a rescisão do contrato com o emblema húngaro onde alinhou na última época e meia, tendo feito um total de 27 jogos oficiais.O jogador formado no FC Porto tem ainda no currículo passagens por União da Madeira, Zulte Waregem e U. Craiova.