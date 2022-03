Huntelaar volta ao Ajax depois de acusações de assédio a Overmars

Klaas-Jan Huntelaar está de volta ao Ajax, um clube que representou durante oito temporadas como jogador. O antigo avançado holandês, de 38 anos, integrará a estrutura do adversário do Benfica na Liga dos Campeões como diretor para o futebol, em substituição de Marc Overmars, que deixou o emblema de Amesterdão após acusações de assédio sexual."Sempre me interessei pelo que acontece fora de campo num clube e gostaria de ampliar os meus conhecimentos nesta área. Tal é possível no percurso que o Ajax me oferece. Estou feliz por estar de volta e estou curioso sobre o que vai acontecer", garantiu em declarações ao site do Ajax.Huntelaar frisou que não descarta ser treinador no futuro. "Também estou a trabalhar no meu diploma de treinador. O conhecimento que ganho durante o curso também me ajudará no que vou fazer no Ajax. Estou também particularmente interessado em colaborar com a organização, de forma a contribuir para os temas que penso ter uma visão, mas também nos quais pretendo desenvolver mais", reiterou o agora dirigente que conta com um vínculo até junho de 2024.