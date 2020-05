«Ibra só odiou quatro companheiros de equipa, um deles era Cavani»

Entre 2013 e 2016, Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani foram companheiros de equipa, jogando lado a lado na frente de ataque do PSG, clube pelo qual conquistaram três campeonatos, mas nem por isso a amizade cresceu, segundo revelou o antigo defesa francês Michael Ciani, que partilhou o balneário com o avançado sueco nos Los Angeles Galaxy.





"Ibra disse-me que a sua relação com o treinador Laurent Blanc no PSG era boa. A única pessoa com quem ele não se deu bem foi com Cavani. Disse-me que ao longo da carreira odiou apenas três ou quatro jogadores... e um deles era Cavani", afirmou Michael Ciani, numa entrevista à rádio francesa RMC Sport.Ciani, que em 2015 ainda assinou pelo Sporting a custo zero, tendo, no entanto, sido dispensado logo em agosto por Jorge Jesus , pouco mais adiantou sobre o motivo que levou Ibra a ter tal afirmação, acrescentando apenas: "Se és próximo de Cavani, Ibra não gosta. Ou estás com o Ibra ou contra ele."