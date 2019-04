Ibrahimovic alvo de nova polémica: «Este tipo é a cara da MLS? É inaceitável»

Ibrahimovic marca 30.º golo na MLS e não escapa a nova controvérsia Ibrahimovic marca 30.º golo na MLS e não escapa a nova controvérsia A carregar o vídeo ...

Zlatan Ibrahimovic não esteve ao seu melhor nível no jogo que os LA Galaxy ganharam ao Real Salt Lake (2-1), na MLS. E não estamos a falar do ponto de vista desportivo.O sueco marcou um golo mas, em vez de celebrar com os companheiros, dirigiu-se ao central adversário, Nedum Onuoha, e gritou violentamente com ele.Depois do jogo Zlatan caiu em si e foi ao balneário do adversário para lhe pedir desculpas mas Onuoha, antigo jogador do Manchester City, não foi em cantigas e nem sequer deixou que o sueco se aproximasse. "Este tipo, que segundo ele próprio diz, é a cara da MLS, comporta-se assim no campo? Não quero saber. Não vou aceitar as desculpas dele, é inaceitável", disse o defesa da equipa de Salt Lake City.Já Ibrahimovic não perdeu a 'pose'. "O que acontece no campo fica no campo", disse o avançado aos jornalistas. "Gosto de me sentir vivo. Gosto de duelos, são eles que me fazem sentir vivo. Têm de me 'espicaçar', senão é tudo muito fácil. Eu conheço-me. Quando estou zangado sinto-me bem."