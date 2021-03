Ibrahimovic apresenta-se na seleção da Suécia: «Prometi ao treinador que serei decisivo»

Zlatan Ibrahimovic está de regresso à seleção da Suécia e esta segunda-feira compareceu diante da imprensa, ao lado do selecionador Janne Andersson. O avançado do Milan, de 39 anos, congratulou-se por estar de volta à equipa e contou que teve uma conversa a sós com o treinador.





"Encontrámo-nos pela primeira vez ao vivo, sozinhos numa sala, e conversámos sobre tudo. Foi um encontro positivo e no final escolhemos o que é melhor para a Suécia", contou Ibra, que se tinha retirado da seleção há quase cinco anos, após a eliminação na fase de grupos do Europeu de 2016."Ambos sabemos o que é melhor para a seleção nacional e hoje estou sentado aqui à vossa frente. Se estou cá não é porque o meu nome é Zlatan Ibrahimovic, mas sim porque tenho mostrado que mereço. Tudo o que fiz antes não significa nada. Sinto-me em forma, quero estar envolvido e sei que ainda posso ajudar", acrescentou o avançado.Depois, atirou, bem ao seu estilo: "Sou apenas uma peça do puzzle. Se me perguntarem, digo que sou o melhor do mundo, mas isso não ajuda aqui. Só quero colocar a minha experiência à disposição da equipa e prometi ao treinador que serei decisivo, mas agora tenho de o provar em campo."Zlatan foi questionado se envergará a braçadeira de capitão. "Na minha cabeça o capitão é o Andreas Granqvist, mas cabe ao treinador decidir", referiu, adiantando que vai envergar a camisola 11. "Perguntei ao Alexander Isak se poderia dar-me a camisola 11. Ele disse que sim, desde que a possa recuperar dentro de seis ou sete anos... O Forsberg tinha-me oferecido a 10, mas preferi recusar porque este é um novo capítulo. O número não importa muito".A Suécia inicia o apuramento para o Mundial a 25 de março em Solna diante da Geórgia, seguindo-se um jogo fora com o Kosovo, em Pristina, a 28 de março, e um particular com a Estónia a 31 de março.